Reč stručnjaka: Pravo vreme za sadnju maline

Jesen je pravo vreme za podizanje novog malinjaka jer sama sadnica, ukoliko nisu temperature ispod tačke mržnjenja, ima vremena da se adaptira i da se korenov sistem što bolje pripremi za kretanje vegetacije u proleće, preporučuju stručnjaci.

–Posle pripreme zemljišta što podrazumeva oranje na 30 do 50 centimetara, čime se sama parcela čisti od korovskih biljaka, a i poboljšavaju vodno vazdušne osobine, pristupa se freziranju da bi se zemljište usitnilo i poboljšao prijem sadnog matrijala. Kod podizanja novog zasada bitno je izabrati adekvatan sadni matrijal koji je kupljen kod ovlašćenog rasadničara, čime se obezbeđuje čistoća sorte i zdravstvena ispravnost. Sadni matrijal mora imati dobro razvijen korenov sistem, oko 10 žilica dužine do 20 cm, a nadzemni deo ne duži od 40 do 50 centimetara. Sama sadnja se vrši na 25 do 50 centimetara u redu, a razmak između redova do nekih 3 metra, što zavisi od načina obrade zemljišta – objašnjava Milan Petrović, savetodavac u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi.

Dubina sadnje malina, pošto je korenov sistem plitak ide na 5 do 7 centimetara. Jama se, kako dodaje, može kopati ručno, a može i plugom jer je taj način brži za sad nju, zatrpavanje jama ili brazda se vrši ručno uz blago zbijanje zemlje da bi se istisnuo vazduh, a treba da bude oblačno vreme, bez vetra, da se korenov sistem ne bih isušivao.

–Posle sadnje neophodno je svaki lastar potkratiti na nekih tri pupoljaka ili na visinu od oko 20 centimetara. Kada je sve oko same sadnje završeno, potrebno je postaviti sistem za navodnjavanje jer je malini neophodno zalivanje i sistem kap po kap se može koristiti i za prihranu vodotopivim đubrivima – dodaje on.

J.B.