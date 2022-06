Reč stručnjaka: Koliko je vode potrebno povrću

Visoki prinosi i odgovarajući kvalitet povrća, mogu se postići samo u uslovima povoljnog vodnog režima zemljišta, tako da se intenzivna povrtarska proizvodnja ne može zamisliti bez navodnjavanja, objašnjavaju poljoprivredni stručnjaci.

– Pri nedostatku vode, odnosno vlage u zemljištu, smanjuju se prinosi povrća i pogoršava se kvalitet prinosa, dolazi do stvaranja drvenastih vlakana i nutritivna vrednost povrća se smanjuje.Na rast i razviće biljaka takođe nepovoljno deluje i visoka vlažnost zemljišta jer se tada formiraju niski prinosi sa niskim sadržajem šećera, vitamina i mineralnih materija – navodi Snježana Vujinović, savetodavka u kruševačkoj Poljoprivedno savetodavnoj i stručnoj službi.

Ukoliko je usled nepovoljnih vremenskih prilika i obilnih padavina zemljište duži period vlažno, dodaje ona, onda dolazi do zabarivanja i stvaraju se anaerobni uslovi za rast i razvoj korenovog sistema, biljke postepeno zaostaju u porastu, žute, venu i uginu.

Nije dobro, napominje, ni kada se, usled nepravilnog toka vlažnosti zemljišta, smanjuje niska i visoka vlažnost, jer dolazi do naglih promena sadržaja vode u biljkama, što izaziva pucanje korenastog dela, kao i plodova većine vrsta.

-Zalivni režim može se primenjivati prema vlažnosti zemljišta, gde je tehnički minimum za povrće dosta visok i kreće se u intervalu od 70 do 85 odsto od PVK, u zavisnosti od vrste povrća. U našim uslovima taj broj zalivanja u značajnoj meri zavisi od meteoroloških uslova godine, količine i rasporeda padavina i kapaciteta zemljišta za lako pristupačnu vodu, kao i faze razvoja biljke. Za optimalnu snabdevenost zemljišta, a samim tim i povrća vodom, navodnjavanje bi trebalo, zavisno od temperature, količine padavina i fenofaze biljaka, primenjivati svakih 3 do 5 ili 5 do 7 dana tokom vegetacije, a u uslovima ekstremne suše i svakog drugog ili svakog dana – precizira naša sagovornica.

Dodaje da je najracionalniji način zalivanja povrća sistemom kap po kap, jer pored niza prednosti omogućava istovremeno i prihranu biljaka putem vode.

J.B.