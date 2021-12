Reč stručnjaka: Kako da napravite pivo u kućnim uslovima

Pivo je omiljeno piće mnogih, a pojedina istraživanja pokazujuju da u manjim količinama deluje povoljno na odeđene zdravstvene tegobe. Njegova popularnost jedan je, kako objašnjavaju stručnjaci, od ključnih razloga zašto su zanatske mikropivare počele da niču kao pečurke posle kiše

Pivo je lako napraviti, kod kuće, od prirodnih sastojaka, a kako da to učinite za KruševacGrad otkriva Slađana Cvetković, savetodavka za prehrambenu tehnologiju u kruševačkoj Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi:

-Upravo to pivo, bez konzervansa, nepasterizovano, od ječmenog slada, hmelja i kvasca, premašuje sva naša očekivanja. Sve ostalo zavisi od toga šta ćemo raditi sa ovim sirovinama i kako ćemo ih sjediniti. Recept je: pet kilograma slada (dve vrste), 30-40 grama hmelja (dve vrste) kesica kvasca i voda. Na kilogram slada ide 3,6 litara vode. Kuvanje slada se obično sprovodi na 66 stepeni, a posle, kad se procedi, kuva se na temperaturi ključanja. I sve može da bude gotovo za tri, četiri sata. Pomešati slad i kvasac, pa sve to sipati u posudu. Fermentacija traje oko 10 dana. Da dolazi do fermentacije, najbolje se vidi po pojavi prstenasto naslaganih mehurića, nakon čega se smesa pretvara u kremastu, smeđu masu, koja bi s vremenom trebalo da splasne. Sledeći korak je da se pokupi pena. Nakon toga sledi pretakanje piva čistim crevom. Pretače se samo tečnost iznad guste mase, koja se istaložila na dno posude. Gusti talog ostaviti u posudi. Predhodno sterilisane flaše napuniti, ne do vrha, već ostaviti prazninu od oko 30 mm od grla. U flaše sipati po pola kašičice šećera i sve to ostavite pet dana, da šećer fermentira. Nakon ovog postupka, staviti pivo na hladno i tamno mesto da se filtrira. Nakon dve nedelje, pivo je spremno za upotrebu.

Naša sgovornica podseća da pivo, prema pojedinim kliničkim studijama, u manjim količinama deluje povoljno na kardiovaskularni sistem, a ima i određen sadržaj fitohormona koji potiču iz hmelja i koji imaju antikancerogena svojstva. Takođe, jako je dobro zbog silicijuma koji je pogodan za povećanje koštane mase kod žena u starijem dobu. Pored toga, pivo osvežava, sadrži mikronutrijente, kalcijum, tako da je sa tog aspekta pivo dobro za piće.

Osnovna podela piva je na svetla i tamna piva. Suštinska razlika je u sirovinama koje se koriste. Za svetlo pivo se koristi svetli slad, a za tamno se praktikuje kombinacija različitih vrsta: svetli, tamni, ali i specijalni karamelni, pečeni. Sirovine koje se koriste u industrijskoj i zanatskoj proizvodnji piva su manje-više iste. Međutim, zanatska proizvodnja je komplikovanija jer je mnogo teže napraviti pivo uvek istog kvaliteta u malim serijama.

U Srbiji su sve popularnija i pšenična piva. Glavna razlika između pšeničnih piva i svih ostalih jeste da se udeo slada zamenjuje pšenicom. Nekada i do 60 odsto bude pšenični slad.

-Bilo svetlo ili tamno, mutno, bistro, ječmeno ili pšenično ukoliko ste ljubitelj piva konzumiranje u umirenim količinama je zdravo. Preporučena dnevna doza piva za pripadnice lepšeg pola je pola litra, a za muškarce litar – navodi ona.

