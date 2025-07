Reč stručnjaka: Aktuelna zaštita vinove loze od cikade

U Rasinskom okrugu, zasadi vinove loze se nalaze u fazi dodirivanja bobica te je potrebno nastaviti sa zaštitom od cikade i prouzrokovača bolesti

Obilaskom i vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Dominantno je prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja (L3) koje imaju sposobnost da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Larve od trećeg do petog (L3-L5) razvojnog stupnja, kao i odrasle jedinke, hraneći se sokovima obolelih biljaka, mogu preneti fitoplazmu sa obolelih na zdrave čokote. Ovi insekti se najčešće nalaze u središnjem i donjem delu čokota na naličju listova. Izuzetno su pokretljive i najaktivnije u najtoplijem delu dana pa je savet da se pregledi obavljaju rano ujutru ili kasno uveče.

U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se hemijski tretman primenom insekticida na bazi aktivne materije flupiradifuron (Sivanto prime) u količini od 0,5l/ha. Ukoliko je ovaj insekticid već korišćen u nekom od ranijih tretmana, sada je potrebno primeniti insekticid neke druge aktivne materije (lambda-cihalotrin, deltametrin, gama-cihalotrin).

Preporuka je primena i preventivnih mera u cilju kontrole zlatastog žutila vinove loze koja podrazumeva:

– krčenje napuštenih vinograda,

– uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota iz zasada,

– uništavanje divlje loze i pavetine u okruženju zasada.

Kako bi se sprečilo širenje fitoplazme i sačuvala proizvodnja grožđa potrebno je da zaštitu primenjuju svi proizvođači bez obzira na to koliku proizvodnju imaju pa čak i hobisti koji imaju par čokota na okućnicama.

U ovom periodu vinova loza je osetljiva i na infekciju prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) te je potrebno vinograde zaštititi nekim od fungicida:

a.m. boskalid (Dekada, Bosco, Corvet WG) u količini 1-1,2 kg/ha ili

a.m. pirimetanil (Pehar, Pirinej, Botus SC 400) u količini 2l/ha ili

a.m. ciprodinil+fludioksonil (Switch 62,5 WG, Atlas, Enigma, Morezmo) u količini 0,6-0,8 kg/ha ili

a.m. ciprodinil+boskalid (Essenca plus) u količini od 2l/ha.

Trenutni vremenski uslovi pogoduju i razvoju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), čiji se simptomi u ovom periodu mogu javiti u zoni grozda te je preporuka da se sa zaštitom nastavi nekim od fungicida:

a.m. fluksapiroksad ( Sercadis) 0,15 l/ha

a.m. tebukonazol+fluopiram (Luna experience) 0,035-0,04%

a.m. fluopiram+spiroksamin (Luna max) 1 l/ha

a.m. penkonazol (Topas 100EC) 0,04%

a.m. prokvinazid (Tolendo) 0,2-0,25 l/ha

a.m. metrafenon (Vivando) 0,015-0,02%

Usled visokih dnevnih temperatura, sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima.

Slađana Rilak, dipl.inž. zaštite bilja

PSSS Kruševac