Reč epidemiologa: Teže kliničke slike srazmerno broju obolelih

O trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Rasinskom okrugu, novom soju virusa i značaju imunizacije, za portal KruševacGrad govori epidemiolog Predrag Pavlović, direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje

– Odlasci na zimovanje i uopšte više druženja za vreme praznika koje smo proslavljali polovinom februara, doveli su do toga da se ponovo povećava broj obolelih. U međuvremenu nam je stigao i britanski soj virusa koji se lakše prenosi, tako da se polako približavamo statistici iz decembra, kada je zabeleženo najviše slučajeva zaražavanja od početka pandemije – kaže epidemiolog Pavlović.

Podseća da smo poslednji mesec u prethodnoj godini ispratili smo 4.748 obolelih na području Rasinskog okruga, da je polovinom januara usledio pad, da bi sredinom februara, posle državnih praznika, broj obolelih ponovo počeo da raste.

– Tokom praznika dosta se putovalo, ljudi su se češće okupljali u grupama, što je dovelo do toga da ponovo počne da raste broj obolelih. Dodatni okidač je bio i novi soj virusa koji se razlikuje po mutaciji koja mu omogućava da se lakše širi. Tako smo ušli u novi talas epidemije – kaže doktor Pavlović.

Kako objašnjava, srazmerno povećanju broja obolelih, povećao se i broj pacijenata sa težom kliničkom slikom.

– Kada imate više obolelih, srazmerno tome imate i više pacijenata sa težom kliničkom slikom i u tom smislu je ovaj novi soj virusa veća pretnja – objašnjava naš sagovornik.

Kao važno ističe da sve vakcine koje su građanima na raspolaganju štite i od novog soja virusa.

– Vakcina je jedina prava zaštita od korona virusa i jedini način da pobedimo ovu pošast je da se vakcinišemo. Ukoliko to shvatimo i dostignemo obuhvat imunizacijom preko 50 odsto, odnosno, više od 70 odsto zajedno sa onima koji imaju imunitet posle preležane bolesti, možemo da se nadamo da ćemo pobediti koronu– ističe ovaj epidemilog.

Prema njegovim rečima, na području grada Kruševca, prvu dozu vakcine do sada je primilo preko 30 odsto punoletnih građana, u Rasinskom okrugu 25 odsto.

– Kompletno vakcinisanih na području grada Kruševca je preko 20 odsto, što se za sada može smatrati solidnim odzivom, ali to još uvek nije ni približno dovoljno za imunološku barijeru – kaže on, dodajući da Zavod nema podatke o starosnoj strukturi vakcinisanih, ali da ako se ima u vidu da su naši najstariji sugrađani imali prednost na početku imunizacije, pretpostavka da je i obuhvat najveći kod starijih lica.

Ističe da bi građani trebalo da znaju da ih vakcina možda neće zaštititi od zaražavanja, ali da će ih svakako zaštititi od najgoreg mogućeg ishoda.

– Vakcine su tokom prethodnih decenija sačuvale mnogo života i neprihvatljivo je da među zdravstvenim radnicima ima onih koji su protiv vakcina. Lično poznajem ljude koji nisu hteli da se vakcinišu i zbog takvog stava se pokajali nakon što su zbog virusa završavali u bolnici sa težom kliničkom slikom – napominje on.

Navodi da bi trebalo da se ugledamo na zemlje poput Izraela gde je procenat vakcinisanih veliki i gde se život vratio u normalu.

– Oni više ne nose maske, normalno se kreću i druže. Dobar primer je i Engleska gde i dalje ima zaraženih, ali nema više smrtnih ishoda. To bi trebalo da nam bude jedan od pokazatelja koliko je važno da se vakcinišemo u što vrećem broju. Međutim, kod nas je još uvek mnogo onih koji ne žele da prime vakcinu. Nedavno smo obezbedili vakcine za radnike angažovane na izgradnji Moravskog koridora, to nam je bilo važno jer više njih spava u istim prostorijama, koriste menzu i imaju zajednička kupatila, pa je samim tim i mogućnost zaražavanja veća. Od stotinak turskih državljana, koliko je trenutno tamo, skoro svi su se prijavili za vakcinu, dok se od naših ljudi, kojih je oko 400, za vakcinu prijavilo samo desetak – navodi on.

Pavlović poziva sve građane da se vakcinišu, uz napomenu da se i nakon imunizacije moraju poštovati sve propisane mere prevencije u borbi protiv korona virusa.

– Pre svega, a što stalno ponavljamo, građani bi trebalo da znaju da nisu odmah zaštićeni nakon što prime vakcinu i u tom smislu nema opuštanja. S druge strane, oni koji se vakcinišu i imaju antitela, mogu da dobiju virus bez ili sa lakom kliničkom slikom, mogu i da uopšte i ne znaju da su zaraženi i da tako virus prenesu onima koji nemaju antitela. Zato je važno da se ponašamo odgovorno, da nosimo maske i držimo fizičku distancu, sve do trenutka dok ne postignemo kolektivni imunitet. Kada će to biti, niko precizno u ovom trenutku ne može da kaže, ali se nadamo da ćemo, s obzirom na broj vakcinisanih do sada, prve rezultate imunizacije videti u narednih dva, tri meseca – zaključuje epidemilog Predrag Pavlović.

D.P.

Reč epidemiologa: Teže kliničke slike srazmerno broju obolelih

