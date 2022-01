Reč epidemiologa: Najjači talas korone do sada, očekuje se dalji porast broja obolelih

-Aktuelni talas korona virusa najjači je od početka pandemije, a očekivanja su da broj obolelih i dalje raste. Iako omikron daje dosta lakšu kliničku sliku od prethodnih sojeva ovog virusa, to nikako ne znači da treba da se opustimo. Preporuka građanima je da poštuju epidemiloške mere i da obavezno prime treću dozu vakcine, jer je prirodni imunitet koji su mnogi u međuvremenu stekli, kraći je od onog koji daje vakcina- tvrdi epidemiolog Predrag Pavlović, direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje

Doktor Pavlović kaže da je nagli porast broja obolelih krenuo nakon novogodišnjih i božićnih praznika i masovnijih okupljanja koja su obeležila taj period.

– Nakon novogodišnjih praznika oboleo je veliki broj mladih, a kasnije, nakon porodičnih okupljanja na Božić, mladi su virus preneli starijima, što za posledicu može imati i veći broj hospitalizovanih, jer se zna da je starija populacija inače ugroženija. Pored svega ovoga, đaci su se ponovo vratili u školske klupe, što će dodatno uticati na povećanje broja obolelih u narednom periodu– kaže naš sagovornik, dodajući da je uz nepoštovanje mera na porast broja obolelih dodatno uticalo i to što se omikron mnogo lakše prenosi nego što je to bio slučaj sa sojevima ovog virusa koji su pre toga bili u cirkulaciji.

Pavlović navodi da je prošle nedelje u Kruševcu registrovano 1.866 novooboleih što je, kako kaže, najveći broj obolelih od početka pandemije.

–Za veoma kratko vreme, nešto manje od tri nedelje, broj obolelih povećao se čak 15 puta. Međutim, tu ima još jedna stvar. Ranije smo zvaničan broj obolelih množili sa jedan i po do dva, kako bi imali relanu sliku obolelih, jer je činjenica da se ne jave baš svi u Kovid ambulantu. Sada je sigurno broj nedijagnostikovanih mnogo veći, sigurno četiri do pet puta. To je zato što veliki broj njih ima blagu kliničku sliku i ne javlja se lekaru, a dosta je i onih koji nemaju nikakve simptome a zaraženi su. Dešava se, na primer, da ljudi dođu da urade PCR test zbog putovanja, i tada saznaju da su ustvari pozitivni- objašnjava epidemilog.

Omikron soj u većini slučajeva „napada“ gornje respiratorne puteve, tu se i zadržava uglavnom, pa se zato i lakše prenosi kijanjem i kašljanjem.Teže kliničke slike su sada ređe, ali zbog činjenice da je sve više starijih lica koja su zaražena, očekuju se da bude i više pacijenata koji će zahtevati stacionarno lečenje.

-U decembru pretprošle godine je na hospitalizaciji u Opštoj i Kovid bolnici u Kruševcu bilo preko 240 pacijenata iz Rasinskog okruga. Sada, sa daleko većim brojem obolelih, na stacionarnom lečenju je 114 ljudi, što je još jedna potvrda da ovaj soj virusa daje blažu kliničku sliku. Nažalost, ta situacija će se sigurno promeniti, biće ih verovatno više u narednom periodu, jer starija lica sada dosta više obolevaju- kaže ovaj doktor.

Pored korona virusa, u Srbiji je nedavno registrovan i grip, tip H3N2 i H1N1, tako da se očekuje da se postepeno povećava i broj obolelih od sezonskog gripa.

-Grip je već dosta godina u cirkulaciji kod nas, već smo naviknuti na ovaj virus, tako da tu ne očekujemo neke veće probleme, kao na primer kada se grip pojavi u nekim izolovanim afričkim plemenima, gde ti ljudi ranije nisu imali kontakta sa ovim virusom pa su i stope smrtnosti tada velike. Što se korone tiče, ona trenutno jeste otpornija od gripa, ali očekujemo da vremenom, kada se poveća kolektivni imunitet i ona počne da dominira u zimskim mesecima, da bude nešto slično kao sezonski grip. Takva su očekivanja, ali to za sada niko ne može tačno da predvidi– ocenjuje Pavlović.

I dok neke zemlje uveliko razmišljaju o ukidanju epidemiloških mera, Pavlović je mišljenja da kod nas još uvek to ne bi bilo dobro.

–U zemljama koje imaju visok procenat vakcinisanih, ukidanje mera ima smisla. Kod nas je još uvek nedovoljno vakcinisanih, konkretno u Kruševcu je prvu i drugu dozu vakcine primilo preko 50 odsto punoletnih građana kako se obično i izvešatava, ali ako gledamo realan procenat zaštićenih, odnosno vakcinisanih u svim uzrastima i sa sve tri doze, taj procenat je 25 odsto, što nije dovoljno da se opustimo. Jeste da će posle ovog talasa mnogi steći prirodni imunitet ali je on mnogo kraći od onog koji daje vakcina. Dakle, sve dok ne budemo imali zadovoljavajući broj vakcinisanih, opuštanja nema– zaključuje epidemilog Predrag Pavlović. D.P.