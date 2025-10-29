Rebalans budžeta i podrška radu PU „Naša radost” u fokusu sednice varvarinskog parlamenta

U Sali Skupštine opštine Varvarin održana je XVI sednica lokalnog parlamenta, kojom je predsedavao predsednik parlamenta Saša Živadinović, a na kojoj su odbornici razmatrali 23 tačke dnevnog reda

Najvažnije među njima odnosile su se na donošenje Odluke o drugom rebalansu budžeta za 2025. godinu, kao i na izmene finansijskih planova više direktnih korisnika budžetskih sredstava, a sednici je prisustvovala i predsednica opštine dr Violeta Lutovac Đurđević.

Pored Skupštine opštine, Opštinskog veća i Opštinske uprave, rebalansom su obuhvaćene i javne ustanove i preduzeća, među kojima su Sportski centar „Temnić”, Centar za socijalni rad za opštine Varvarin i Ćićevac, Dom zdravlja „Dr Vlastimir Godić”, JKP „Varvarin”, Predškolska ustanova „Naša radost” i Opštinska biblioteka „Varvarin”.

Razlog za predlaganje odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Varvarin za 2025. godinu je preraspodela neutrošenih sredstava, a kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje svih budžetskih korisnika, do kraja budžetske godine, naglasila je načelnica odeljenja za budžet i finansije Opštinske uprave Mirjana Mitrović.

– Na osnovu Statuta opštine Varvarin, opštinski budžet je, nakon prvog rebalansa, iznosio 728.022.000,00 dinara i on uopšte nije menjan, tako da se preraspodela neutrošenih sredstava vrši u okviru raspoložvih sredstava. Nakon prvog rebalansa transfer drugih nivoa vlasti bio je oko 6.163.000,00 dinara i taj transfer je uticao na povećanje budžeta nakon prvog rebalansa, tako da sad budžet iznosi 734.185.000,00 dinara, shodno ovom transferu koji je primljen – pojasnila je Mirjana Mitrović i navela da su, u okviru tih sredstava, projekti podržani od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za brigu o selu, Ministarstva kulture.

Odbornici su razmatrali i predlog izmena Programa kapitalnih projekata, aktivnosti i ostalih projekata koji će biti realizovani u narednom periodu, čime je otvoren put za dalje ulaganje u infrastrukturu i razvoj opštine. Na dnevnom redu našle su se i tačke koje se odnose na izmene Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta za JKP „Varvarin”, kao i odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadrata nepokretnosti radi obračuna poreza na imovinu za 2026. godinu. Razmatran je i izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za prošlu godinu.

Posebna pažnja posvećena je radu Predškolske ustanove „Naša radost”, pa su odbornici razmatrali godišnji plan rada, dali saglasnost na Statut ustanove, kao i na odluku Nadzornog odbora o promeni poslovnog sedišta. Zamenik predsednice opštine Aleksandar Pavić saopštio je odbornicima lepe vesti, a kada je u pitanju rad PU „Naša radost”.

Naime, radi se o dobijanju 23 saglasnosti za zasnivanje radnih odnosa na neodređeno u ovoj obrazovnoj ustanovi.

– Radnici naše Predškolske ustanove su decenijama imali ugovore o privremeno – povremenim poslovima i to se ne odnosi samo na vaspitače, već i na pravnika, domare, kuvare. Zvanični sistem u prosveti, zadužen za predškolsko obrazovanje, uopšte te radnike nije prepoznao, oni nikada nisu bili vidljivi i oni su samo radili na povećan obim posla, što znači da oni nisu bili vidljivi prilikom odobravanja saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno. Mi smo sada, što se tiče Ministarstva finansija, prvi put za 15 godina dobili tu saglasnost i, da još bliže pojasnim, to su, pre svega, i vaspitači koji rade u isturenim odeljenjima na seoskom području – naglasio je Pavić i dodao da je ovo prvi korak, istakavši i da je lokalna samouprava obezbedila oko 13 miliona dinara za uvećanje plata radnicima PU “Naša radost”.

Skupština je, takođe, razmatrala i izmene Odluke o obrazovanju i načinu rada lokalne komisije za kapitalne investicije, čime je nastavljen kontinuitet u unapređenju lokalne uprave i finansijskog planiranja. Sednica je protekla u konstruktivnoj raspravi, a usvojene odluke imaju za cilj stabilnije i efikasnije funkcionisanje svih institucija u opštini Varvarin.

Izvor i foto: Temnić info