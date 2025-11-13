„Realni susret sa zanimanjima“ sutra u Kruševačkom pozorištu

U Kruševačkom pozorištu će sutra, od 12 do 14 časova, biti održan događaj pod nazivom „Realni susret sa zanimanjima”, koji organizuje Edukativni centar Kruševac

Cilj ovog događaja je da mladima pruži priliku da se neposredno upoznaju sa predstavnicima različitih profesija, da razgovaraju o njihovom svakodnevnom radu, uslovima zapošljavanja, potrebnim veštinama i mogućnostima za napredovanje.

Ovakvi susreti pomažu mladima da lakše donesu odluke o izboru budućeg zanimanja, ali i da steknu realniju sliku o svetu rada, zahtevima tržišta i karijernim putevima koji im stoje na raspolaganju.