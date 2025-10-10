Realizacija projekta „Graditelji mira – graditelji porodice“

Danas je Grad Kruševac posetio pomoćnik ministra za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović, povodom realizacije projekta „Graditelji mira – graditelji porodice“. Najpre je održan sastanak u Kabinetu, u kome su učestvovali gradonačelnik Ivan Manojlović, pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić, šefica Službe za socijalnu i zdravstvenu zaštitu Gradske uprave Zorana Pavlović, kao i predstavnici humanitarne organizacije „Graditelji mira“ – Goran Radomirović i Veroljub Smiljković.

Projekat „Graditelji mira – graditelji porodice“ finansira Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u iznosu od 300.000 dinara. Projektom je predviđeno održavanje tri panel radionice u vrtićima u Čitluku, Velikom Šiljegovcu i Kruševcu (vrtić „Neven“). Projektom je finansiran i promotivni materijal koji sadrži i brošuru na temu populacione politike grada Kruševca. Projekat obuhvata i radionicu „Crtamo, slikamo, vajamo porodicu“ na kojoj mališani Predškolske ustanove „Nata Veljković“ oslikavaju kako vide porodicu.

Na sastanku su razmatrane kreativne mogućnosti unapređenja populacione politike, kao i primeri dobre prakse u zemlji i drugim državama.

Ovaj projekat predstavlja značajan mehanizam zagovaranja populacione politike na lokalnom nivou.

Izvor i foto: krusevac.ls.gov.rs