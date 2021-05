Dve teške krađe na benzinskoj pumpi kod Pojata rasvetlili su pripadnici MUP u Ćićevcu i uhapsili I.M. (37) iz okoline Prokuplja zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ova krivična dela

On se sumnjiči da je 12. marta ove godine, provalio u prostorije benzinske pumpe i ukrao veću količinu cigareta čija se vrednost procenjuje na oko 280.000 dinara. Sumnja se i da je pre tri godine provalio u istu benzinsku pumpu i tada ukrao cigarete vredne oko 117.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

I.R.

Rasvetljene dve teške krađe kod Pojata: uhapšen muškarac iz okoline Prokuplja

