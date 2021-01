Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Bezbednosno -informativnom agencijom, rasvetlili su tešku krađu u ovdašnjoj Kovid bolnici i uhapsili B. I. (41) iz Kruševca kod koga su pronašli deo ukradene opreme

On se sumnjiči da je od 17. do 27. decembra prošle godine, iz magacina Kovid bolnice ukrao uređaje za daljinski monitoring pacijenata, čija se vrednost procenjuje na oko 6,2 miliona dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa, B. I. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu. Kako su objavili nacionalni mediji, deo ukradene opreme nađen je kod Novog groblja. Nestanak telemedicinskih uređaja prijavljen je 12.januara.

I.R.

Rasvetljena krađa u Kovid bolnici

