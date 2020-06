Raste broj obolelih od korone u Brusu

U Brusu je tokom protekla tri dana potvrđeno još pet slučajeva korona virusa te je broj obolelih na području te opštine stigao do 21. Najveći rast novoobolelih u Brusu zabeležen je prethodnih dana jer je skoro polovina ukupno broja, odnosno devet slučajeva potvrđeno od 10. do 15. juna

Raste broj obolelih i u Kruševcu gde su od 12. do 15. juna zabeležena tri nova slučaja te je do sada potvrđeno ukupno 273, dok je u istom periodu registrovan još jedna slučaj u Aleksandrovcu te je na području te opštine od sada evidentirano 45 pacijenata sa koronom.

Zbog rasta broja novoobolelih bruski Štab za vanredne situacije je u petak naložio JKP Rasina Brus da nabavi natrijum – hipohlorit te da vrši dezinfekciju svih javnih površina, kruga Doma zdravlja kao i radnih prostora svih službi, škola, vrtića i ustanova na području opštine Brus.

Štab je direktoru Doma zdravlja naložio da u saradnji sa kruševačkim Zavodom za javno zdravlje, preko kovid ambulante, organizuje i izvrši testiranja lica sa područja na kojima je utvrdjeno prisustvo korona virusa kao i testiranje svih drugih lica sa simptomima.

U ostalim opštinama Rasinskog okruga broj potvrdjenih slučajeva je nepromenjen, u Varvarinu ih je 24, u Ćićevcu 9, a u Trsteniku 6.

U Rasinskom okrugu do sada je korona potvrdjena kod ukupno 378 pacijenata, izlečeno je 325 ljudi, a preminule su 32 osobe. Na analizu je ukupno poslato 5.076 uzoraka.

J.B.

