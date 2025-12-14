Raspisan poziv za podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za podsticaje namenjene očuvanju životinjskih genetičkih resursa u 2025. godini

Zahtevi se podnose u periodu do 31. decembra 2025. godine, zaključno, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Ovim pozivom opredeljena su sredstva za vrste i rase, odnosno sojeve: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći – brdski konj, nonius, lipicaner, balkanski magarac, mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka, resavka, pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, baljuša, vlašićka, lipska, šarplaninska, vlaško vitoroga i karakačanska ovca), čokanska cigaja, baura, balkanska koza, domaća bela koza, živina – somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš.

Maksimalni ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu jeste 20.000.000 dinara.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2023/06/Javni-poziv-zivitinjski-geneticki-resursi-2025.pdf

Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na brojeve telefona: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Foto: Pixabay