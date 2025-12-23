Raspisan konkurs za stipendiju „Dositeja“

Podrška mladima tokom studiranja, naročito onima koji nemaju dovoljno finansijskih mogućnosti, ima poseban značaj kako za završetak obrazovanja, tako i za njihove dalje profesionalne korake

Stipendije često predstavljaju olakšicu u toku studija, ali i važnu referencu prilikom zapošljavanja ili nastavka školovanja, pa je Fond za mlade talente raspisao je konkurs za dodelu stipendija „Dositeja“ za školsku 2025/26. godinu, namenjen najboljim studentima završnih godina osnovnih, integrisanih i master akademskih studija

Konkursom je obuhvaćeno do 1.111 studenata završne godine osnovnih i integrisanih akademskih studija, kao i do 500 studenata završne godine master akademskih studija.

Pravo na prijavu imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, a stipendije će biti dodeljivane u skladu sa naučno-obrazovnim, odnosno umetničko-obrazovnim poljem. Broj stipendija po oblastima određen je na osnovu analize broja budžetskih studenata na završnim godinama studija.

Konkurs je otvoren do 26. januara, a prijave se podnose isključivo elektronskim putem, preko usluge eTalenti na portalu eUprava. Detaljne informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave dostupne su na zvaničnom sajtu Fonda za mlade talente.