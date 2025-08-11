Raspisan konkurs za razvoj šumarstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava po Godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2025. godini

Kako ističu iz Ministarstva, konkurs je namenjen finansiranju projekata i radova koji će doprineti zaštiti, unapređenjuna i održivom korišćenju šumskih resursa na teritoriji Republike Srbije, sa izuzetkom teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva su opredeljena za zaštitu šuma od bolesti, štetočina i požara, uključujući izgradnju i održavanje protivpožarnih pruga, kao i za pošumljavanje, negu i održavanje šuma.

Takođe, sredstva se dodeljuju za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju oštećenja šumskih puteva, i to ne samo za nove projekte u 2025. godini, već i za projekte započete u 2024. uz učešće sredstava subvencija Uprave za šume. Proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala takođe je obuhvaćena ovim konkursom.

Pravo učešća na Konkursu imaju vlasnici i korisnici šuma i šumskog zemljišta, kao i drugog zemljišta namenjenog pošumljavanju, zatim pravna lica i preduzetnici koji su zaključili ugovor o izradi i realizaciji radova i projekata sa vlasnikom ili korisnikom šume ili zemljišta na kom će se ti radovi izvoditi, kao i registrovani šumski rasadnici.

Iz Ministarstva napominju da fizička lica ostvaruju pravo na dodelu sredstava preko pravnih lica ili preduzetnika koji imaju sadni materijal proizveden u registrovanom šumskom rasadniku i sa kojim fizička lica imaju sklopljen ugovor.

Prijave za dodelu sredstava po Konkursu podnose se najkasnije do 25. avgusta 2025. godine, putem elektronske pošte na mejl adresu: [email protected].

Tekst Konkursa i propratne tabele dostupne su na zvaničnoj internet stranici Uprave za šume.