Raspisan konkurs za najbolje mlade pesnike

Udruženje mladih talenata pokrenulo je jedinstven literarni konkurs namenjen deci uzrasta od 7 do 19 godina, a zainteresovani se mogu prijaviti do 27. novembra

Kako su istakli iz Udruženja, cilj konkursa je da se podstakne dečija kreativnost i ljubav prema pisanju. Tema pesama je slobodna, dok svaki roditelj, nastavnik ili učitelj može poslati pesmu deteta, odnosno učenika.

Stručni žiri, sastavljen od profesora i nastavnika srpskog jezika i književnosti, odabraće 300 najboljih pesama koje će biti objavljene u štampanoj zbirci.

Na taj način, deca će imati priliku da vide svoje radove u pravoj knjizi, što će biti izvor ponosa i radosti za njih i njihove roditelje. Takođe, na ovaj način pesme će dobiti novu težinu i biće ovekovečene, naveli su iz Udruženja mladih talenata:

– Verujemo da je jako bitno da danas u vremenu kada se deca sve manje bave kreativnim radom, pisanjem, kada su sve više na telefonima i računarima da podstaknemo i osnažimo njihov kreativni duh i podstaknemo ih na dalji rad i stvaranje. Takođe verujemo da je važno pružiti deci priliku da izraze svoje misli i osećanja kroz poeziju.

Svi detalji vezani za konkurs se nalaze na sajtu: www.zbirkapesama.in.rs.

Foto: Freepik.com