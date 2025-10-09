Raspisan konkurs za finansijsku podršku ženskom preduzetništvu u 2025. godini

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, raspisalo je Program podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2025. godini. Cilj programa je jačanje i razvoj ženskih biznisa kroz kombinaciju bespovratnih sredstava i povoljnih kredita

Pravo na prijavu imaju preduzetnice, mikro i mala privredna društva registrovana u Agenciji za privredne registre (APR), pod uslovom da je osnivač, zakonski zastupnik ili poslovđa – žena. Ukoliko privredno društvo ima više osnivača, udeo žena u vlasništvu mora biti najmanje 50%.

Kroz ovaj program moguće je ostvariti bespovratna sredstva do 50% vrednosti ulaganja, a najviše 1.500.000 dinara, dok se ostatak finansira iz sopstvenih sredstava ili kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate do 5 godina, grejs periodom do jedne godine i kamatnom stopom od 1,5% do 2,5% godišnje, u zavisnosti od obezbeđenja. Ukupna vrednost ulaganja po zahtevu može iznositi od 400.000 do 3.000.000 dinara.

Finansirati se mogu nabavka mašina, opreme, alata, računarske opreme, softvera, vozila (uključujući i električne mopede), kao i adaptacija poslovnog prostora do 1.500.000 dinara i operativni troškovi do 25% ulaganja.

Pored finansijske podrške, kandidatkinje mogu ostvariti i besplatne obuke i savetodavnu podršku putem akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, koje će im pomoći u pripremi zahteva i razvoju poslovanja.

Prijava se vrši elektronski, putem Portala Fonda za razvoj Republike Srbije, dostupnog na sajtu Fonda.

Više informacija o konkursu dostupno je na zvaničnoj stranici Ministarstva privrede:

https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-zensko-preduzetnistvo-u-2025