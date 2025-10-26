Raspisan konkurs za 34. Međunarodni festival humora i satire „Zlatna kaciga“

Kulturni centar Kruševac raspisao je 34. Međunarodni konkurs festivala humora i satire „Zlatna kaciga“, koji i ove godine obuhvata dve kategorije, za mlade do 18 godina i za odrasle autore. Tema konkursa je slobodna, a rok za slanje radova je 31. decembar

Za mlade autore do 18 godina otvorene su tri kategorije: karikatura, pisana forma (satirična priča, pesma ili aforizam) i strip do 8 tabli.

Za najbolje radove u svakoj kategoriji predviđena je novčana nagrada od po 100 evra i plaketa „Zlatna kaciga“.

Najuspešniji učesnici dobiće priliku da prisustvuju MASTER CLASS radionicama u organizaciji Kulturnog centra, koje okupljaju mlade talente i afirmisane autore iz oblasti umetnosti, humora i satire.

Za odrasle učesnike konkurs obuhvata dve kategorije, karikaturu i pisanu formu.

Karikatura treba da bude formata najmanje A4, a najviše A3, uz slobodan izbor tehnike. Pisani radovi mogu imati do dve kucane strane ili najviše 20 aforizama.

Najuspešnijima će biti dodeljene nagrade – Zlatna kaciga za karikaturu dobiće 600 evra, Zlatna kaciga za pisanu formu 400 evra i specijalna nagrada 200 evra.

Radovi se mogu slati poštom na adresu Kulturnog centra Kruševac (Topličina 2, 37000 Kruševac) ili elektronski na mejl [email protected], uz obavezno navođenje podataka o autoru – ime, prezime, godinu rođenja, adresu i kontakt telefon.