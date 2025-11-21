Raspisan Javni poziv za „Prestonicu mladih 2027.“

Saradnja grada Kruševca i Ministarstava Vlade Republike Srbije intenzivno se odvija, što dokazuje i današnja poseta predstavnika Ministarstva turizma i omladine, Nacionalne asocijacije Kancelarija za mlade i organizacije „Opens“. Kruševac je jedan od 15 odabranih gradova, koji ima dobre uslove da aplicira za nosioca titule „Prestonica mladih Republike Srbije 2027.godine“

Sastanku u kabinetu su prisustvovali pomoćnica ministra turizma i omladine Ivana Antonijević sa saradnicima, predstavnik Nacionalne asocijacije Kancelarija za mlade Džemaludin Paučinac i ispred Omladinskog saveza udruženja „OPENS“, Vukašin Grozdanović.

O projektu je detaljnije govorila pomoćnica ministra Ivana Antonijević. Ona je izjavila da je Ministarstvo zajedno sa udruženjem „Opens“ i Nacionalnom asocijacijom Kancelarije za mlade raspisalo Javni poziv za učešće na konkursu za „Prestonicu mladih Republike Srbije 2027.“ Bira se grad ili opština koja će biti prva prestonica mladih. Lokalna samouprava koja osvoji ovu titulu dobiće od Ministarstva grant u vrednosti od 50 miliona dinara i punu podršku svih drugih nacionalnih institucija za njeno sprovođenje u 2027.godini. Sve omladinske aktivnosti nacionalnog nivoa biće održane u prestonici mladih.

U naredne 3 nedelje obići ćemo ukupno 15 gradova i opština. Određivali smo kriterijume prema tome koliko se brine o mladima i kakvi su programi. Danas krećemo iz carskog grada kao prvog za promociju projekta. Želimo da vas motivišemo da aplicirate za ovo prestižno priznanje, a razgovaraćemo i o daljoj saradnji, zaključila je Antonijevićka.

Gradonačelnik Manojlović se zahvalio što je Kruševac odabran u prvih 15 lokalnih samouprava za obilazak:

To je jasan pokazatelj da grad brine o mladima, a takođe nam mnogo znači i pomoć i podrška Ministarstava i Vlade Republike Srbije. Prethodnih godina organizovali smo međunarodne susrete mladih preko Ministarstva bez portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom i brojne druge aktivnosti namenjene mladima. Ukoliko bi stekli titulu prestonice kulture, sredstva bi nam dobro došla za rešavanje infrastrukture, organizaciju sportskih i kulturnih aktivnosti, ekologiju…

Nakon razgovora u kabinetu kome je prisustvovala i pomoćnica za omladinu i sport Nevena Plavšić, održane su dve sesije: u KCK – sa učenicima đačkih parlamenata i u Biznis inkubatoru sa akterima javne politike, predstavnicima ustanova i udruženja.

Projekat „Prestonica mladih“ ima za cilj uspostavljanje održivog, funkcionalnog i pristupačnog sistema podrške mladima na lokalnom nivou, kroz razvoj standarda u omladinskom radu, uređenje i unapređenje prostora za mlade, kao i jačanje kapaciteta lokalnih aktera koji rade sa mladima.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs