Raspisan Javni poziv za premiju osiguranja biljaka i životinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2025. godinu

Zahtevi se podnose u periodu od 5. do 25. novembra 2025. godine, isključivo preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na podsticaj ostvaruju lica koja su u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine kod društva za osiguranje zaključila polisu osiguranja od rizika za useve i plodove ratarskih, povrtarskih i voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, kao i za rasadnike i životinje.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 2.500.000 dinara.

Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na brojeve telefona:

011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb-prezentaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

