Rasinski upravni okrug: 2025. godina postavila temelje za velike investicije

Iz Rasinskog upravnog okruga ističu da su tokom 2025. godine beležili značajne pomake u realizaciji infrastrukturnih, komunalnih i društvenih projekata, koji su obuhvatili kako grad Kruševac, tako i ostale jedinice lokalne samouprave na teritoriji okruga

Prema rečima načelnika Rasinskog upravnog okruga, Ivana Anđelića, 2025. godina predstavlja snažan temelj za završetak velikih investicija koje će svoje pune efekte pokazati u narednom periodu.

– Prethodna godina za Rasinski urpavni okrug je godina velikog razvoja pre svega grada Kruševca, ali i svih jedinica lokalne samouprave na teritoriji okruga. Postoje projekti koji su u toku i koji će dobiti kraj svoje realizacije u 2026. godini.

Anđelić je pre svega istakao okončanje radova na postrojenju za prečišćavanju otpadnih voda na Rasini i Blatašnici, ali i nastavak daljih radova kada je u pitanju Istočna obilaznica prema Lipovcu.

– Takođe, u Ćićevcu u toku su radovi u okviru projekta „Čista Srbija“ gde se kompletno radi na izgradnji fekalne i atmosferske kanalizacije. Brojni projekti biće realizovani i kada su u pitanju školski objekti, predškolske ustanove, ustanove iz oblasti zdravstva… Tako da je 2026. godina godina velikih očekivanja kada je u pitanju Rasinski okrug.

N. L.