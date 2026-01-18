Rasinski upravni okrug: 2025. godina postavila temelje za velike investicije

Postavljeno: 18.01.2026

Iz Rasinskog upravnog okruga ističu da su tokom 2025. godine beležili značajne pomake u realizaciji infrastrukturnih, komunalnih i društvenih projekata, koji su obuhvatili kako grad Kruševac, tako i ostale jedinice lokalne samouprave na teritoriji okruga

Prema rečima načelnika Rasinskog upravnog okruga, Ivana Anđelića, 2025. godina predstavlja snažan temelj za završetak velikih investicija koje će svoje pune efekte pokazati u narednom periodu.

Prethodna godina za Rasinski urpavni okrug je godina velikog razvoja pre svega grada Kruševca, ali i svih jedinica lokalne samouprave na teritoriji okruga. Postoje projekti koji su u toku i koji će dobiti kraj svoje realizacije u 2026. godini.

Anđelić je pre svega istakao okončanje radova na postrojenju za prečišćavanju otpadnih voda na Rasini i Blatašnici, ali i nastavak daljih radova kada je u pitanju Istočna obilaznica prema Lipovcu.

Takođe, u Ćićevcu u toku su radovi u okviru projekta „Čista Srbija“ gde se kompletno radi na izgradnji fekalne i atmosferske kanalizacije. Brojni projekti biće realizovani i kada su u pitanju školski objekti, predškolske ustanove, ustanove iz oblasti zdravstva… Tako da je 2026. godina godina velikih očekivanja kada je u pitanju Rasinski okrug.

N. L.

Cene goriva za dinar veće u narednih sedam dana

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
18. januar 2026., 17:30
 

Vedro
-3°C
Apparent: -8°C
Pritisak: 1034 mb
Vlažnost: 69%
Vetar: 2.8 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top