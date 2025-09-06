Rasinski okrug privlači sve više turista: Kruševac i Ribarska Banja u fokusu letnjih putovanja

Prema preliminarnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u julu ove godine zabeležen je blagi pad turističkog prometa u Srbiji u odnosu na isti mesec prošle godine. Ukupan broj dolazaka manji je za 0,7 odsto, dok je broj noćenja smanjen za 2,1 odsto. Srbija je u julu imala ukupno 455.730 dolazaka turista i 1.355.554 noćenja, pri čemu su domaći turisti ostvarili 182.017 dolazaka, a strani 273.713

Rasinski okrug sve više zauzima značajno mesto na turističkoj mapi zemlje, što potvrđuju i rezultati za Kruševac i Ribarsku Banju. Sam grad Kruševac je tokom jula na kratko ugostio 12.902 turista, od čega 9.427 domaćih i 3.475 stranih. Zabeleženo je ukupno 30.131 noćenje, pri čemu su domaći turisti ostvarili 22.262 noćenja, a strani 7.869.

Ribarska Banja, kao jedno od značajnih odredišta zdravstvenog turizma u Rasinskom okrugu, beleži stabilan rast poseta. U julu je registrovano 4.390 dolazaka turista, od toga 4.052 domaćih i 338 stranih. Ostvareno je i ukupno 18.701 noćenje.

Najposećenija je, svakako, u ovom kraju bila Vrnjačka Banja u kojoj je prespavalo 367.780 ljudi, a 112.507 osoba je tu boravilo preko dana, a u celoj Srbiji se izdvaja Zlatibor sa 754.020 i Beograd sa 2.014.420 noćenja.

Kada je reč o strukturi stranih gostiju u Srbiji, najveći broj turista u julu je stigao iz Turske – čak 137.153. Slede Kinezi sa 107.897 dolazaka, zatim iz Bosne i Hercegovine 85.688 i iz Nemačke 69.244.

J.S.