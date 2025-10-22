Rasinski okrug ostvario spoljnotrgovinski suficit od 50,6 miliona evra

Prema poslednjim podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljno trgovinska razmena za prvih osam meseci iznosi oko 600 miliona evra i ona je veća u odnosu na isti period prethodne godine za 7,4 odsto

Dodaju iz Privredne komore da su firme iz Rasinskog okruga u ovom periodu ostvarile rast ina strani izvoza i na strani uvoza. Tako je izvoz povećan za 8,9 odsto, a uvoz za 5,7 odsto. Izvoz robe je iznosio 325 miliona evra, dok je uvoz, koji se uglavnom odnosi na sirovine i mašine, iznosio 275, milion evra.

– Moram da kažem da godinama unazad naše kompanije više izvoze nego što uvoze, tako da se beleži suficit u spoljno trgovinskoj razmeni i za prvih 8 meseci ove godine suficit iznosi 50,6 miliona evra – istakla je Aleksandra Aleksić iz Regionalne privredne komore Kruševac.

Kompanije Rasinskog okruga najviše izvoze u Mađarsku, Nemačku, Slovačku, Francusku, Poljsku, dok se najviše uvozi iz Nemačke, Kine, Turske, Poljske, Hrvatske i drugih zemalja u okruženju.