„Rak krojač“ večeras premijerno u Kruševačkom pozorištu

U okviru 18. dečijeg festivala za decu „Kruška“ većeras je na repertoaru gostujuća predstava SKC Univerziteta u Banja Luci „Rak krojač“

U komadu je reč o posledicama koje ekološka nesavesnost čoveka ostavlja na biljni i životinjski svet pod vodom.

Predstava je nastala po motivima bajke Desanke Maksimović. Na poučan način progovara o značaju očuvanja mora i okeana i posledicama koje ekološka nesavesnost čoveka ostavlja na biljni i životinjski svijet pod vodom.

U predstavi igraju studenti treće godine glume Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, u klasi profesora Velimira Blanića.

O. M.

Foto: sajt Univerziteta u Banja Luci