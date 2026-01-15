„Rak krojač“ večeras premijerno u Kruševačkom pozorištu
Postavljeno: 15.01.2026
U okviru 18. dečijeg festivala za decu „Kruška“ većeras je na repertoaru gostujuća predstava SKC Univerziteta u Banja Luci „Rak krojač“
U komadu je reč o posledicama koje ekološka nesavesnost čoveka ostavlja na biljni i životinjski svet pod vodom.
Predstava je nastala po motivima bajke Desanke Maksimović. Na poučan način progovara o značaju očuvanja mora i okeana i posledicama koje ekološka nesavesnost čoveka ostavlja na biljni i životinjski svijet pod vodom.
U predstavi igraju studenti treće godine glume Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, u klasi profesora Velimira Blanića.
O. M.
Foto: sajt Univerziteta u Banja Luci
