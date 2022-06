Radovi u toku, tehnička voda do ponoći

Svi koji se vodom snabdevaju sa sistema Ćelije noćas su ostali bez vode, zbog najavljenih radova na magistralnom cevovodu. Ispiranje cevovoda je u toku, takođe, radnici Vodovoda trenutno rade na zameni dotrajalog muljnog ispusta i merača hlora u Lipovcu Radovi teku po planu, a završetak se očekuje oko 20 časova, a tehnička voda stiže do ponoći

-Vodovod je sa planiranim aktivnostima krenuo po najavljenoj satnici u jedan ujutru. Aktivnosti su krenule sa zatvaranjem magistralnog cevovoda u Stepošu i zatvaranjem svih bočnih prilaza za seosko naselje. Od jedan sat do pet , sve aktivnosti su bile sprovedene i na toj, provoj deonici, krenulo se sa ispiranjem magistralnog cevovoda na relaciji Majdevo- Šavrane-kaže direktor Vodovoda, Vladimir Milosavljević.

Kompletan magistralni cevovod je ispran na ovom potezu, tako da stanovnici koji žive u naseljenim mestima na potezu od Majdeva do Šavrana već sada imaju vodu u svom sistemu. Trenutno se vrši ispiranje drugog dela deonice, od Šavrana do Stepoša. Uporedo sa tim aktivnostima, ostale ekipe vodovoda rade i na zameni dotrajalog muljanog ispusta u Lipovcu.

– Stari ispust koji je trajao preko 40 godina je skinut sa magistralnog cevovoda i u procesu smo varenja novog ispusta. Na merno regulacionom bloku rade ostale ekipe, u procesu je remont prstenastog ventila koji ima ulogu u regulaciji protoka potrošnje u zavisnosti od količine potrošnje, merenje sve merne opreme koja se nalazi na merno regulacionom bloku i štelovanje sa automatskim radom koji se prati iz Komandnog centra-objašnjava direktor.

Takođe, trenutno se menja i merač hlora na dovododnom cevovodu ispod rezervoara u Liopvcu.

-Njegova uloga je automatska funkcija dohlorisavanja vode nakon izlaska iz rezervoara u Lipovcu i puštanja vode ka gradu. Sve ove aktivnosti ekipe Vodovoda rade već od sedam ujutru i one traju po zacrtanoj dinamici. Nakon završetka nameštanja muljnog ispusta, krenućemo sa ispiranjem trećeg dela deonice od Stepoša do Lipovca-kaže Milosavljević.

Završetak radova planiran je za period od 18 do 20 časova, a tehnička voda stići će do svih domaćinstava do ponoći. Voda će za piće moći da se koristi tek nakon što Zavod za javno zdravlje uradi potrebne analize i potvrdi ispravnost. Iz Vodovoda su snabdevanje pijaćom vodom organizovali iz stacionarnih i pokretni cisterni. Informaciju o rasporedu cisterni sa pijaćom vodom možete pročitati na linku:

