Radovi u Osnovnoj školi „Knez Lazar“ u Velikim Kupcima

Postavljeno: 29.10.2025

U Osnovnoj školi ,,Knez Lazar,, u Velikim Kupcima u toku su radovi na postavljanju instalacije, hidrantske mreže i na rušenju starog školskog objekta koji je predstavljao opasnost za bezbednost zbog mogućnosti urušavanja

Fiskulturna sala obuhvata jedan prstenasti način instalacije, dok školska zgrada podrazumeva hidrantsku mrežu pod potiskom. Zbog visoke kotaže vlage i zbog nemogućnosti odvođenja atmosferskih i cevnih voda bilo je neophodno urediti ovaj deo prostora. Radove na fasadi očekujemo početkom proleća. Završeni su i radovi na instalaciji hidrantske mreže u izdvojenom odeljenju u Sebečevcu – rekao je direktor OŠ „Knez Lazar“ u Velikim Kupcima Slađan Jevtić i zahvalio Gradu Kruševcu, Direkciji za urbanizam i projektovanje, JKP „Vodovod Kruševac“ i JKP Kruševac.

Sledeća faza radova je uređenje dvorišta ispred škole i mesta gde se ruši stara školska zgrada.

Inače, škola u Velikim Kupcima, sa područnim odeljenjima u naseljenim mestima Ćelije, Sebečevac i Majdevo, ima ukupno 180 đaka. Naredne godine OŠ „Knez Lazar“ u Velikim Kupcima obeležava 100 godina postojanja i rada.

Investitor radova je Grad Kruševca uz podršku Javnog preduzeća VODOVOD Kruševac i Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje a izvođač radova je TEHNOGRADNJA.

Rok završetka radova je do kraja godine. Naredne godine biće izvedeni radovi na fasadi škole.

O. M.
Foto: Screenshot YouTube RTK

Medicina rada u dispanzeru „14. oktobar“

