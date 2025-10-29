Radovi u Osnovnoj školi „Knez Lazar“ u Velikim Kupcima

U Osnovnoj školi ,,Knez Lazar,, u Velikim Kupcima u toku su radovi na postavljanju instalacije, hidrantske mreže i na rušenju starog školskog objekta koji je predstavljao opasnost za bezbednost zbog mogućnosti urušavanja

– Fiskulturna sala obuhvata jedan prstenasti način instalacije, dok školska zgrada podrazumeva hidrantsku mrežu pod potiskom. Zbog visoke kotaže vlage i zbog nemogućnosti odvođenja atmosferskih i cevnih voda bilo je neophodno urediti ovaj deo prostora. Radove na fasadi očekujemo početkom proleća. Završeni su i radovi na instalaciji hidrantske mreže u izdvojenom odeljenju u Sebečevcu – rekao je direktor OŠ „Knez Lazar“ u Velikim Kupcima Slađan Jevtić i zahvalio Gradu Kruševcu, Direkciji za urbanizam i projektovanje, JKP „Vodovod Kruševac“ i JKP Kruševac.

Sledeća faza radova je uređenje dvorišta ispred škole i mesta gde se ruši stara školska zgrada.

Inače, škola u Velikim Kupcima, sa područnim odeljenjima u naseljenim mestima Ćelije, Sebečevac i Majdevo, ima ukupno 180 đaka. Naredne godine OŠ „Knez Lazar“ u Velikim Kupcima obeležava 100 godina postojanja i rada.

Investitor radova je Grad Kruševca uz podršku Javnog preduzeća VODOVOD Kruševac i Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje a izvođač radova je TEHNOGRADNJA.

Rok završetka radova je do kraja godine. Naredne godine biće izvedeni radovi na fasadi škole.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK