Radovi na rezervoaru u naseljenom mestu Mala Reka

Postavljeno: 23.08.2025

JKP „Vodovod – Kruševac” obaveštava korisnike da se, u okviru radova na sanaciji sistema Veliki Šiljegovac, vrši popravka rezervoara u naseljenom mestu Mala Reka.

Radovi će se izvoditi od ponedeljka, 25. avgusta, do subote, 30. avgusta 2025. godine, u trajanju od pet dana.

Rezervoar će biti van funkcije, te će dolaziti do nestanka vode u časovima povećane potrošnje.

JKP „Vodovod – Kruševac“ obezbediće vodu u statičnim cisternama za vreme trajanja radova na rezervoaru.

Cisterne sa pijaćom vodom biće postavljene u ponedeljak, 25. avgusta, na sledećim lokacijama:

– Mala Reka, centar sela

– Mala Reka, kraj sela

Foto: Fejsbuk/ JKP „Vodovod – Kruševac”

