Radovi na mreži, više ulica bez vode, isporuka grejanja stabilna

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, doći će do privremenog prekida vodosnabdevanja u pojedinim delovima grada i okolnih naselja

Bez vode će biti potrošači u ulicama Ljube Davidovića, Lominoj, Zlatiborskoj i pratećim ulicama u Kruševcu, zatim u naseljenom mestu Čitluk – u Gnjilanskoj ulici, kao i u Šogolju i Velikim Kupcima.

Tokom vikenda, kao i danas, JKP „Gradska toplana“ Kruševac proizvodi i distribuira toplotnu energiju uobičajeno i bez problema, a za danas nema planiranih intervencija sa isključenjima.

Dan kasnije, u utorak 11. novembra, obeležava se državni praznik „Dan primirja u Prvom svetskom ratu“, pa JKP „Vodovod-Kruševac“ tog dana neće raditi. Ipak, organizovana su celodnevna dežurstva, a građani eventualne probleme na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama mogu prijaviti na besplatni broj 0800/303-037.

„Toplana Kruševac“ će na Dan primirja snabdevati korisnike toplotnom energijom uobičajeno, bez prekida. Blagajne u ulicama Brianova 12, Jastrebačka 13 i Kralja Aleksandra Ujedinitelja 24 neće raditi 11. novembra, dok će od srede, 12. novembra, raditi po uobičajenom radnom vremenu, od 07.00 do 18.00 časova.

Dežurne ekipe toplane tokom praznika biće dostupne na sledeće brojeve telefona:

0800/035-037, 037/447-791 i 037/443-258.