Radovi na mreži i kvar u Pepeljevcu – obezbeđene cisterne

Postavljeno: 13.08.2025

Zbog kvara na crpnoj stanici Pepeljevac, koji je nastao 12. avgusta, došlo je do nestanka vode ili smanjenog pritiska u višim delovima naseljenih mesta Vučak, Bekčići i Pločići. Saniranje kvara očekuje se tokom dana

U pomenutim mestima biće postavljene cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:
Vučak – na kraju sela
Vučak – iznad škole
Lukavac – Bekčići
Žabare – Pločići

Takođe, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti naselja Šumice, Čitluk – ulice Jelene Anžujske i Gornjačka, kao i naselje Rosica.

