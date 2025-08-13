Radovi na mreži i kvar u Pepeljevcu – obezbeđene cisterne
Postavljeno: 13.08.2025
Zbog kvara na crpnoj stanici Pepeljevac, koji je nastao 12. avgusta, došlo je do nestanka vode ili smanjenog pritiska u višim delovima naseljenih mesta Vučak, Bekčići i Pločići. Saniranje kvara očekuje se tokom dana
U pomenutim mestima biće postavljene cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:
Vučak – na kraju sela
Vučak – iznad škole
Lukavac – Bekčići
Žabare – Pločići
Takođe, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti naselja Šumice, Čitluk – ulice Jelene Anžujske i Gornjačka, kao i naselje Rosica.
