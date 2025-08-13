Radovi na mreži i kvar u Pepeljevcu – obezbeđene cisterne

Zbog kvara na crpnoj stanici Pepeljevac, koji je nastao 12. avgusta, došlo je do nestanka vode ili smanjenog pritiska u višim delovima naseljenih mesta Vučak, Bekčići i Pločići. Saniranje kvara očekuje se tokom dana

U pomenutim mestima biće postavljene cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:

Vučak – na kraju sela

Vučak – iznad škole

Lukavac – Bekčići

Žabare – Pločići

Takođe, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti naselja Šumice, Čitluk – ulice Jelene Anžujske i Gornjačka, kao i naselje Rosica.