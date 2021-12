Radovi mladih Kruševljana u foajeu Pozorišta

Izložba fotografija i grafičkih radova polaznika i polaznica nastalih na radionicama u sklopu progama neformalnog obrazovanja Kancelarija za mlade,Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca otvorena je u foajeu Kruševačkog pozorišta.U programu je učestvovalo 270 mladih, koji su imali priliku da biraju između sedam kurseva, fotografije, digitalnog marketinga, pisanja projekata, grafičkog dizajna, programiranja, šminke i izrade murala.

-Za ovu izložbu sam pripremio dve slike, “Mokri list” i “Deda koji se smeje”. Do sada se nisam bavio fotografijom, ove slike sam napravio zbog radionice, koja je bila odlična i na kojoj sam puno naučio, tako da verujem da će moje buduće fotografije biti još bolje- kaže Luka Ćetković, učenik prvog razreda društvenog smera Gimnazije.

Nađa Milićević, učenica prvog razreda filološkog smera u Gimnaziji, učestovala je u izradi murala koji se nalazi u Kancelariji za mlade.

-Naš mural se sastoji iz više crteža pojedinačnih, sklopljenih u jednu sliku. Zadovoljna sam radionicom za murale, motivisale su me da crtam, naučila sam dosta o postavljaju murala, i mogla bih samostalo da uradim neki-ističe ona.

Zamenik gradonacelnice, Aleksandar Jovanovic, obratio se ovom prilikom prisutnima uz reči da Grad Kruševac duži niz godina podržava mlade, a da je ove godine napravljen jedan korak više, prvenstveno osnivanjem Saveta za mlade, gde su mladi dobili priliku da učestvuju aktivno u kreiranju sadržaja koji će im biti namenjeni.

-Naša ideja je bila da pitamo mlade šta je to što oni žele i da im kao Grad to pružimo. Organizovano je sedam radionica, ali mi tu nećemo stati. Veliko je zadovoljstvo što vidim ovde puno mladih, znate da je ponekad teško mlade motivisati. Mi težimo da pružimo mladima što više sadržaja, da oni mogu da se uključe, a da mi kroz rezultat njihovog rada vidimo šta je to što su oni stvorili. Kao Grad ćemo nastaviti da ulažemo u mlade, svesni smo da otvaranje novih škola, vrtića, ulaganje u infrastrukturu, dovođenje novih investitora, jeste jedan važan korak da mladi ostanu u gradu, takođe važan je i ovaj program neformalnog obrazovanja, jer tako mladi svoje vreme provode na kreativan i kvalitetan način, a znanja koja steknu mogu da koriste profesionalno u budućnosti-navodi on.

Ovom prilikom, Kancelarija za mlade ne obeležava samo nedelju volontiranja već i 12 godina svog postojanja. Osnovan je i Savet za mlade Grada Kruševca koji broji 13 članova i čiji je zadatak da zajedno sa Kancelarijom za mlade vodi računa o potrebama mladih.

Po ovogodišnjem alternativnom izložbu krovne organizacije Mladi Srbije, Kruševac je jedan od šest gradova u Srbiji koji ima svih šest mehanizama omladinske politike.

Podsećamo, Kancelarija za Mlade, otvorena je u novembru 2009. godine, kao stota kancelarija u Srbiji. Našim sugrađanima je prepoznatljiva po besplatnim, kreativnim krusevima i radionicama koje realizuje kao rezultat želja i potreba mladih.

M.S.