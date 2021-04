Tokom uskršnjih i prvomajskih praznika Kovid ambulatna radiće kao i do sada, od 7 do 17 časova, a standardno radno vreme važi i za ambulantu Dijagnostički centar. Vakcinacije i revakcinacije neće biti od petka do nedelje

U petak, ponedeljak i utorak ( 30.april, 4.i 5.maj) ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće od 7 do 20 časova, a u subotu i nedelju ( 1.i 2.maj) od 8 do 18 časova.

AmbulanteKonjuh i Veliki Kupci u petak, ponedeljak i utorak primaće pacijente od 7 do 14 časova, u subotu od 8 do 14, dok u nedelju neće raditi.

Takođe, od 7 do 14 časova, u petak ponedeljak i utorak radiće i ambulanta u Velikom Šiljegovcu, a u subotu i nedelju ova zdravstvena stanica biće otvorena od 8 do 14 časova.

Služba hitne medicinske pomoći i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine I tokom praznika radiće 24 sata, a radno vreme Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu je od 7 do 20 časova u petak, ponedeljak i utorak, u subotu i nedelju od 8 do 18 časova.

Neradni dani za vakcinaciju su petak, subota i nedelja, dok će se u ponedeljak i utorak na glavnom vakcinalnom punktu u Hali sportova imunizacija sprovoditi od 8 do 20 časova.

D.P.

Radno vreme zdravstvenih stanica tokom praznika

