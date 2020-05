Radno vreme ambulanti vraća se na staro

Zdravstvene ambulante na gradskom području koje su tokom vanrednog stanja radile do 17 časova, od danas se vraćaju na staro radno vreme i radiće do 20 časova. Kako sistem zakazivanja preko IZIS-a još uvek ne funkcioniše, preporuka je da se kod lekara dolazi samo zbog hitnih stanja, a da se za prepis terapije ambulanta pozove telefonom

U okviru ublažavanja mera uvedenih tokom pandemije korona virusa, kruševački Dom zdravlja vratio je na staro radno vreme zdravstvenih ambulanti.Od danas, izuzev ambulante Vlado Jurić koja će raditi od 7 do 13 i 30 časova i Lazarice koja će kao i pre uvođenja vanrednog stanja raditi ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 13 i 30 časova, sve ostale gradske ambulante rade do 20 časova. Subotom i nedeljom, kao i ranije, dežuraće ambulanta u Dijagnostičkom centru, od 7 do 20 časova.

Pacijenti iz ambulante Bivolje do daljnjeg će se lečiti u ambulanti Nova pijaca, u Dijagnostičkom centru pacijenti iz ambulante 14.oktobar, a iz Medicine rada u ambulanti u Parunovcu.

Na staro radno vreme vraćaju se i ambulante u Parunovcu i Mudrakovcu i umesto do 17 radiće do 20 časova, dok će ostale seoske ambulante raditi po rasporedu koji je važio i tokom vanrednog stanja, zbog gradskog prevoza koji je još uvek limitiran.

U Ambulanti za respiratorne infekcije- Kovid ambulanti ukinuta je noćna smena i sada radi od 9 do 17 časova, a nakon tog vremena pacijenti mogu da se jave Službi za hitnu medicinsku pomoć koja je i tokom vanrednog stanja radila 24 sata.

Počelo je sa radom i Razvojno savetovalište (Savetovalište za bebe) u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine koja je, za decu do 18 godina, i tokom vanrednog stanja radila 24 sata.

Služba polivalentne medicine, Služba kućnog lečenja i nege, Služba stomatologije i Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica od danas ponovo rade do 20 časova radnim danima. Služba stomatologije dežura i subotom i nedeljom do 20 časova,a Služba za zdravstvenu zaštiti žena i trudnica subotom od 7 do 14 i 30 časova.

Savetovalište za dijabetes još uvek ne radi , a pacijenti sa ovom bolešću za savet mogu da se jave svom izabranom lekaru.

Za odraslo stanovništvo, Služba laboratorisjke dijagnostike radi u Dijagnostičkom centru, za decu u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, a za žene u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica.

S obzirom na to da sistem zakazivanja u IZIS-ujoš uvek ne radi, pacijenti prepis terapije mogu da zakažu pozivanjem ambulante u kojoj se leče. Na pregled se i dalje dolazi bez zakazivanja, s tim da još uvek važi preporuka da se kod lekara dolazi samo zbog hitnih stanja.

Građani kojima je potrebna neka dodatna informacija, tokom 24 sata, mogu da se jave na sledeće telefone:

064/8653577

064/8653578

064/8653579

037/350-8888 (od 7 do 20 časova)

D.P.

Radno vreme ambulanti vraća se na staro

