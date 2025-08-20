Radionice za decu i popusti u BIG-u pred početak školske godine

BIG centar Kruševac i ovog avgusta priprema posebne pogodnosti za sve posetioce. U periodu do 31. avgusta, pred početak nove školske godine, kupce očekuju brojni popusti, pokloni i prigodne akcije

Osim prodajnih pogodnosti, program je obogaćen i zabavnim i kreativnim aktivnostima namenjenim najmlađima. Tokom trajanja akcije deca će imati priliku da učestvuju u različitim radionicama, druženjima i animacijama, osmišljenim tako da im olakšaju ulazak u novu školsku godinu i pretvore pripreme u zabavno iskustvo.

Na ovaj način BIG šoping centar želi da poveže kupovinu sa kvalitetnim slobodnim vremenom i ponudi posetiocima doživljaj koji nadilazi uobičajenu nabavku pred školu. Istovremeno, program je osmišljen tako da roditeljima olakša pripreme, a deci donese radost i druženje uoči novih školskih izazova.