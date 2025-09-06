Putovanje kroz muziku, ples i magiju danas na Limenka festu

Danas na programu Limenka Teatar festa su čak tri predstave u izvedbi gostujućih glumačkih trupa iz Mađarske, Slovačke i Perua

Od 10 časova, glumci Kover Bela Papet Teatra iz Segedina, prirediće predstavu u kojoj se govori o otkrivanju zvuka pod nazivom „Plimplim“. Takođe, ovo je priča o tome kako predmeti oko nas kriju ritmove i melodije koje čine magični svet gde se zamkovi grade od pesme, bitke rađaju iz ritma, a najlepše simfonije komponuju od limenki.

Od 13 sati, peruansko-britanski umetnik Hose Navaro doneće magiju Anda na scenu! Mistični spoj plesa, lutkarstva i muzike vodi vas u svet UNESCO zaštićenog nasleđa – tradicionalnog peruanskog plesa makazama, sada u savremenom, očaravajućem izvođenju.

Hose Navaro Teatar je međunarodna trupa pod vođstvom peruansko-britanskog umetnika Hosea Navara, majstora mima i lutkarstva, sa diplomama iz Lime i Londona.

Njihove originalne predstave očarale su publiku širom sveta – od Kine, Rusije i SAD, preko Evrope, do Latinske Amerike, Azije i Afrike – osvajajući prestižne međunarodne festivale i spajajući umetnost, pokret i magiju pozorišta bez reči.

Za kraj dana, od 19 časova, Košice Region Papet Teatar će izvesti predstavu „Čaplin“. U lutkarskoj predstavi, Čaplin će publiku povesti ulicama drevnih Košica, uz muziku uživo – dominantni i zadivljujući element ove produkcije, kao i seriju kratkih lutkarskih groteski zasnovanih na nemim filmovima s početka njegove karijere. Čaplin – kao proslava života, mladosti, radosti, duhovitosti, domišljatosti, kreativnosti i slobode.

Foto: Limenka Teatar fest/Vladimir Veličković