Svi putni pravci u Rasinskom okrugu su prohodni, kolovozi su uglavnom vlažni, mestimično ima snega i leda do 5 centimetara i obavezna je zimska oprema, kažu u “Kruševacputu”

Prohodan je i put prema Kopaoniku, trenutno tamo nema vetra što, kako putari navode, omogućava bolje čišćenje puta.

Od jutros “Jugoprevoz” zbog bezbednosti saobraćaja i putnika skraćeno vozi na tri linije: ka Stancima se ide do stajališta topola, na liniji Mali Šiljegovac do Novog Sela, a na liniji Bovan do Pasjka. Linija ka Sebečevcu danas nije skraćena.

Nema otkazanih polazaka, a vozi se po redu vožnje bez đačkih polazaka.

Inače, prema podacima kruševačkog Štaba za vanredne situacije u prethodna 24 sata na području Kruševca je formiran snežni prekrivač u visini od 14 cm.

Na čišćenju snega su angažovane zimske službe “Kruševacputa” i JKP Kruševac.

Putari alepuju na vozače da voze oprezno.

Prema informaciji sa izveštajne stanice Mojsinje zbog rasta vodostaja na Južnoj Moravi trrenutno je na snazi vanredna odbrana od poplava.

J.B.

Putevi u Okrugu prohodni, skraćene tri autobuske linije

