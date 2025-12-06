„Putevi Srbije“ upozoravaju na lažne SMS poruke

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ ponovo upozorava građane na zlonamerne SMS poruke koje se poslednjih dana intenzivno pojavljuju, a koje navodno obaveštavaju o prekoračenju brzine, neplaćenoj putarini ili drugom saobraćajnom prekršaju

Iz ovog preduzeća poručuju da građani ni u kom slučaju ne otvaraju linkove iz poruka niti da unose podatke sa svojih platnih kartica, jer je reč o pokušaju zloupotrebe.

„Putevi Srbije“ apeluju na javnost da bude oprezna i podsećaju da se zvanična obaveštenja o saobraćajnim prekršajima nikada ne šalju putem SMS linkova.