„Putevi Srbije“ upozoravaju na lažne SMS poruke
Postavljeno: 06.12.2025
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ ponovo upozorava građane na zlonamerne SMS poruke koje se poslednjih dana intenzivno pojavljuju, a koje navodno obaveštavaju o prekoračenju brzine, neplaćenoj putarini ili drugom saobraćajnom prekršaju
Iz ovog preduzeća poručuju da građani ni u kom slučaju ne otvaraju linkove iz poruka niti da unose podatke sa svojih platnih kartica, jer je reč o pokušaju zloupotrebe.
„Putevi Srbije“ apeluju na javnost da bude oprezna i podsećaju da se zvanična obaveštenja o saobraćajnim prekršajima nikada ne šalju putem SMS linkova.
