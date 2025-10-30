Putevi Srbije: Spremni za zimsku sezonu

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da od 1. novembra 2025. godine počinje sa radom Zimska služba, prema Planu zimskog održavanja državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji 2025/2026.

Planom zimskog održavanja putne mreže predviđeni su posebni radovi, aktivnosti i mere neophodni za obezbeđenje prohodnosti puteva i bezbednosti saobraćaja u zimskim uslovima.

Plan zimskog održavanja državnih puteva I i II reda se sprovodi od 1.11.2025. do 31.3.2026. i obavezujući je okvir za formiranje planova svih preduzeća koja se bave održavanjem puteva.

Na održavanju kompletne mreže državnih puteva Republike Srbije angažovana su 22 preduzeća za puteve i dva preduzeća koja pružaju uslužnu delatnost („Srbijaput“-Beograd i „Vojvodinaput“- Novi Sad).

Osnovni prioritet JP „Putevi Srbije“ u zimskom periodu je održavanje državnih puteva I i II reda koje se obavlja iz putnih baza i punktova, kojih ukupno ima 175.

Prisustvo mehanizacije u putnim bazama na autoputevima je neprekidno 24 časa.

Ukupna dužina mreže državnih puteva na teritoriji Republike Srbije i opštinskih puteva na teritoriji AP Kosovo i Metohija za zimsko održavanje u sezoni 2025/2026. je 15.235,219 km i sprovodi se po sledećim prioritetima:

Prvi prioritet, ukupno 297,735 km – Kolovoz se čisti i posipa čistom soli, tako da se omogući odvijanje saobraćaja uz smanjenu bezbednu brzinu u otežanim uslovima (sneg ili poledica na kolovozu) na mah 60 km/čas

Drugi prioritet, ukupno 4.448,458 km – Kolovoz se čisti i posipa samo rizlom ili šljakom do 80g/m², tako da se omogući obavljanje saobraćaja sa smanjenom bezbednom brzinom na mah 40 km/čas, u otežanim uslovima (sneg ili poledica na kolovozu)

Treći prioritet, ukupno 4.489,026 km – Sa kolovoza se samo uklanja sneg i time omogućuje prohodnost tako da se omogući obavljanje saobraćaja sa smanjenom bezbednom brzinom na mah 40 km/čas, u otežanim uslovima (sneg ili poledica na kolovozu) ali tek nakon izvršenog čišćenja puteva I i II prioriteta

Prema Planu zimske službe za 2025/2026. godinu raspoloživo je:

815 putarskih vozila i kamiona,

338 mašina,

2.329 radnika u jednoj smeni, od toga:

998 radnika – putara,

178 tehničara,

338 mašinista,

815 vozača.

Angažovanost mehanizacije može biti i veća u slučajevima pojave elementarnih nepogoda i shodno stepenu njihove jačine.

Obezbeđeno je ukupno sa rezervama 75.000 tona soli i oko 1.000 tona hladne asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa i dovoljne količine kamene rizle/agregata oko 100.000 tona.

Posebna pažnja pri organizaciji održavanja državnih puteva I i II reda u zimskim uslovima poklanja se:

mostu „Gazela“, prevoju Bubanj Potok, Begaljičko Brdo i prevoju „Mečka“ na autoputu;

prevoju Čestobrodica na putu Paraćin – Zaječar (600 m.n.v);

usponu Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu;

prevoju Zlatibor, (1000 m.n.v.);

prevoju Popadija (Majdanpek – Negotin);

prevoju Tresibaba (Knjaževac – Niš);

prevoju Svetinja (Topola – Kragujevac);

prevojima na Fruškoj Gori (Iriški Venac, Banstol),

širim područjima Tare, Crne Trave i Sjenice,

mostu kod Beške na putu Beograd – Novi Sad,

prevoj Jaram na putu Brzeće-Kopaonik,

most preko Save, obilaznica Dobanovci-Ostružnica,

zona mosta Prijevorac na rekonstruisanoj deonici IB 23, između Borove Glave i Kokinog Broda,

obilaznica Beograda od Sektora-3 (reka Sava) do kraja Sektora 5 (Straževica) i Kružni put

novi most „Batajnica“ sa rampama, u petlji Batajnica.

JP „Putevi Srbije“ sarađuje sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Republike Srbije – Upravom saobraćajne policije, Sektorom za vanredne situacije i obaveštava ih redovno o stanju na putevima, prihvata sugestije i zajedno odlučuju o obustavama saobraćaja na kritičnim deonicama.

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve korisnike puteva i učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i da se ne uključuju u saobraćaj bez zimske opreme, pogotovo na kritičnim deonicama, da poštuju ograničenja brzine, povećaju brigu o drugima i pokažu neophodnu solidarnost na putu.

Na naslovnoj strani Internet prezentacije JP „Putevi Srbije“ (www.putevi-srbije.rs) možete preuzeti Plan zimske službe 2025/2026, kratak i detaljan Izveštaj zimske službe na dnevnom nivou, Mapu stanja na putevima u zimskom periodu, Mapu državnih puteva po prioritetima, kao i Prezentaciju Plana zimskog održavanja državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji.

Izvor: JP „Putevi Srbije“