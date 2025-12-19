Putevi Srbije: Pažljivo vozite zbog pojačanog intenziteta saobraćaja
Postavljeno: 19.12.2025
JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve vozače i učesnike u saobraćaju da, usled pojačanog intenziteta saobraćaja koji se očekuje danas, pojačaju svoj oprez
Važan savet je da zbog proslave Sv. Nikole, ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, posebno u brdovitim i planinskim predelima, da drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu.
Takođe i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju.
Izvor: JP „Putevi Srbije“
