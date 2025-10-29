Putevi Srbije: Nabavljeno 75.000 tona soli i 1.000 tona hladne asfaltne mase

Za zimsko održavanje državnih puteva obezbeđeno je ukupno 75.000 tona soli i oko 1.000 tona hladne asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa, kao i dovoljne količine kamene rizle, odnosno agregata u iznosu od blizu 100.000 tona, rekli su danas predstavnici JP „Putevi Srbije“ povodom početka zimskog održavanja državnih puteva koje će trajati od 1. novembra do 31. marta 2026. godine

Iz tog preduzeća su naveli da će za predstojeći zimski period u službi biti 815 putarskih vozila i kamiona, 338 mašina i 2.329 radnika u jednoj smeni, a od toga će biti uposleno 998 radnika-putara,178 tehničara, 338 mašinista i 815 vozača.

Istaknuto je da ukupna dužina mreže državnih puteva na teritoriji Srbije i opštinskih puteva na teritoriji AP Kosovo i Metohija za zimsko održavanje u predstojećoj zimskoj sezoni iznosi 15.235,219 kilometara.

Posebna pažnja u zimskom periodu biti posvećena organizaciji održavanja državnih puteva I I II reda na mostu „Gazela”, prevoju Bubanj Potok, Begaljičko Brdo i prevoju „Mečka” na autoputu Beograd-Niš.

Takođe, posebna pažnja će biti posvećena i pri održavanju na prevoju Čestobrodica na putu Paraćin-Zaječar, usponu Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu, prevoju Zlatibor, prevoju Popadija na putu Majdanpek-Negotin, prevoju Tresibaba na putu Knjaževac-Niš, prevoju Svetinja na putu Topola-Kragujevac, na prevojima na Fruškoj Gori, odnosno Iriški Venac i Banstol, kao i na širim područjima Tare, Crne Trave i Sjenice.

Održavanje puteva u toku zime obavlja se iz putnih baza i punktova kojih ukupno ima 175, a prisustvo mehanizacije u putnim bazama na autoputevima i ostalim državnim putevima je neprekidno 24 sata.