Putevi i stranputice kruševačkog sporta

Prvi potez u Kruševcu su povukli kugaši Car Lazara, iako su sačuvali status superligaša, iskoristili su pravo i odabrali da se takmiče u Prvoj ligi.

Razlog besparica, a više od toga najava rekonstrukcije zgrade Sportskog centra. To je, istovremeno značilo kraj igranja utakmica u kuglanju međunarodnog kataktera i povratak u napuštenu staru kuglanu. U Car Lazaru su ukazivali i tvrdili da to zahteva mnogo više para, a do sada na obnovi zgrade nije u ovom delu ništa utadjeno. Da li će nadležni ostati pri svom stavu, pokazaće vreme.

Putem kuglaša krenuli su i odbojkaši Antene. Posle neuspeha u baražu sa Topličaninom iz Prokuplja nisu uspeli da izvade vizu za Prvu ligu Srbije, odlučili su da se takmiče u Međureginalnoj ligi.

Svetao primer je rukometašica Napretka 12. Da bi otputovali na prvenstveni duel Super B lige ŽRK Srem, u Sremskoj Mitrovici, morali su da potraže pomoć ljudi dobre volje i zahvaljujući njima otputovali su i pobedili.

Naveli smo tri primera puteva i stranputice kruševačkih sportista. Na nadležnima je da preduzmu prave poteze, koji će omogućiti klubovima život i rad dostojan rezultata koje postižu.