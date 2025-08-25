PU ,,NATA VELjKOVIĆ“ – KONKURS

Na osnovu člana 18. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (,,Sl.glasnik RS“ bro 18/10, 101/17), člana 6. Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje različitih oblika i programa vaspitno-obrazovnog rada i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova („Službeni glasnik RS“, broj 80 od 13. avgusta 2021.) i sagledavanja potrebe dece i porodice PU,,Nata Veljković“ Kruševac raspisuje

K O N K U R S

o programsko-poslovnoj saradnji za realizaciju

1. Učenje engleskog jezika dece u ustanovi

2. Plesnih aktivnosti za decu u ustanovi

Podnosioci programa dostavljaju programe rada koji treba da sadrže:

1) naziv programa;

2) polazne pretpostavke usklađene sa polazištima Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (sagledavanje deteta, sagledavanje prakse vrtića, prirode i funkcije predškolskog vaspitanja i obrazovanja),

3) obrazloženje funkcije, odnosno ciljeva programa,

4) određenje ciljne grupe, odnosno učesnika programa,

5) način razvijanja programa (način planiranja, dokumentovanja i vrednovanja programa),

6) način organizacije ostvarivanja programa, uključujući mesto, vreme ostvarivanja, trajanje programa, broj dece ili drugih učesnika programa, broj grupa učesnika obuhvaćenih programom,

7) autori programa,

8) realizatori programa; kvalifikacije i iskustvo realizatora, dokazujete overenom fotokopijom diplome o završenoj školi (lice koje ostvaruje program treba da ispunjava uslove u pogledu vrste i stepena obrazovanja saradnika u predškolskoj ustanovi, i to diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije ili osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, osnovne strukovne studije odnosno akademske studije, odnosno na studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje i srednje obrazovanje),

9) potrebne prostorne uslove, opremu i materijale za realizaciju,

10) predviđene troškove i način finansiranja (cena usluge).

Potrebno je da utvrdite najoptimalniji način organizacije koji omogućava bezbednost dece.

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja ,,Godine uzleta“ možete pronaći na sledećem linku https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/OSNOVE-PROGRAMA-pdf

Obaveštenja možete dobiti na telefon 037/428-011.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu PU,,Nata Veljković“ Kruševac ulica Bosanska broj 21, Kruševac, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

D I R E K T O R

Vesna Živković, spec.struk.vaspitač

15.08.2025 .god.

Kruševac