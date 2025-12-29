PU Kruševac: U 2025. stabilan javni red i mir

Načelnik Policijske uprave Kruševac, pukovnik Ivan Milenković održao je danas u Policijskoj upravi konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada u 2025. godini

Milenković je izneo podatke da su pripadnici Policijske uprave Kruševac tokom 2025. godine ostvarili povoljne rezultate, a sve u cilju da sigurnost građana bude na najvišem nivou.

– U 2025. godini ostvareno je povoljno stanje bezbednosti i stabilan javni red i mir. Stopa kriminaliteta je manja u 2025. u odnosu na 2024. godinu. Broj izvršenih krivičnih dela je manji za 7,5 procenata, a manji je i broj prekršaja protiv javnog reda i mira. Policijski službenici će se i u 2026. godini truditi ne samo da održe postojeće stanje bezbednosti, već i da ga svojim angažovanjem i radom podignu na veći nivo kako bi lična i imovinska sigurnost svakog građanina bila na zavidnom nivou – rekao je Milenković, čestitao građanima srećnu Novu godinu i dodao da će se policijski službenici potruditi da i u 2026. godini građani dobiju sve informacije i apele kada je u pitanju njihova bezbednost iz svih oblasti (javni red i mir, kriminalitet i bezbednost saobraćaja).

I naredne godine Policijska uprava će biti otvorena za saradnju sa svim institucijama i organima u cilju povećanja bezbednosti građana.

O. Milićević