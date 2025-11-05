PU Kruševac: Dali krv povodom Dana primirja

Povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu pripadnici policije su u prostorijama Policijske uprave u Kruševcu održali akciju dobrovoljnog davanja krvi

U daljem tekstu saopštenja iz kruševačke Policijske uprave navodimo:

– Naši policajci pokazuju svoju humanost kada god čuju da je nekome potrebna ova dragocena tečnost bilo da je reč o individualnim slučajevima, ali i akcijama drugih institucija.

U sprovođenju ovih aktivnosti veoma nam znači dobra saradnja sa kruševačkim Crvenim krstom i Zavodom za transfuziju krvi iz Niša.