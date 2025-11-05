PU Kruševac: Dali krv povodom Dana primirja

Postavljeno: 05.11.2025

Povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu pripadnici policije su u prostorijama Policijske uprave u Kruševcu održali akciju dobrovoljnog davanja krvi

U daljem tekstu saopštenja iz kruševačke Policijske uprave navodimo:

Naši policajci pokazuju svoju humanost kada god čuju da je nekome potrebna ova dragocena tečnost bilo da je reč o individualnim slučajevima, ali i akcijama drugih institucija.

U sprovođenju ovih aktivnosti veoma nam znači dobra saradnja sa kruševačkim Crvenim krstom i Zavodom za transfuziju krvi iz Niša.

Spajaju se Moravski koridor i Miloš Veliki u Preljini

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
5. novembar 2025., 16:46
 

Delimično oblačno
11°C
Apparent: 8°C
Pritisak: 1028 mb
Vlažnost: 91%
Vetar: 0.4 m/s SSW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top