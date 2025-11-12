PSSS Kruševac: Analiza zemljišta besplatna, ali je koristi tek svaki deseti poljoprivrednik

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kruševac vrši besplatnu analizu zemljišta za sva registrovana gazdinstva i to četiri uzorka po godini

Ipak, prema podacima iz 2023. godine, svega 10 odsto poljoprivrednika koristi mogućnost analize zemljišta koju finansira Ministarstvo poljoprivrede.

Činjenica je da kontrola plodnosti zemljišta predstavlja važan segment u poljoprivrendoj proizvodnji, te da direktno utiče na prinos, kvalitet useva i dugoročnu održivost.

PSSS Kruševac radi sistemsku kontrolu plodnosti zemljišta na području Rasinskog okruga, kao i analizu osnovnih parametara kvaliteta zemljišta na osnovu kojih poljoprivredni proizvođači dobijaju jasnu preporuku za racionalno đubrenje.

Iz Poljoprivredne službe ističu da je važno pre bilo kakve proizvodnje da se odradi analiza zemljišta, a da nakon odrađene analize, PSSS daje preporuku za primenu mineralnih đubriva.

Inače, u Rasinskom okrugu ima više vrsta zemljišta – od prve do sedme kategorije. U nekim delovima bruskog kraja, postoji zemljište osme kategorije.