Prvi ukrasi postavljeni na bandere

U seoskim sredinama juče je započeto postavljanje novogodišnjih ukrasa na bandere, čime je obeležen početak prazničnog ulepšavanja

Prve svetiljke i dekoracije postavljene su tokom dana i unele su prepoznatljiv sjaj u lokalne ulice.

Početak kićenja uvek donese lep i prijatan osećaj, jer ukrasi nagoveštavaju dolazak novogodišnjih praznika. Svetlucave dekoracije stvaraju toplu i drugačiju atmosferu koja posebno raduje decu, ali i odraslima donosi malo praznične čarolije.

Ovo je samo početak, ukrasi će tek biti postavljeni u svim ulicama, a u gradu će posebno zasijati veliki 3D ukrasi i dekoracije, kao i svake godine.