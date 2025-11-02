Prva tehnička škola iz Kruševca uspešna u robotici

Prva tehnička škola u Kruševcu već više od decenije aktivno učestvuje u takmičenjima iz robotike, u okviru smera mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Još 2013/2014. godine priključila se zajednici mašinskih škola Srbije, tada kao deo eksperimentalnog modela koji je imao za cilj da podstakne razvoj tehničkog stvaralaštva i inovacija među učenicima

Od tada su, zahvaljujući ulaganjima u opremu i kontinuiranoj edukaciji, u školi stvoreni bolji tehnički uslovi, što je doprinelo značajnim uspesima učenika na takmičenjima. Kruševački srednjoškolci su proteklih godina osvajali najviša mesta na republičkom nivou, a njihovi rezultati prepoznati su i u okviru medijskog projekta Televizije Kruševac Inovativni horizonti, koji podržava Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije.

– Bio sam ponosan jer smo u tom periodu imali poteškoća, ali smo, uz pomoć ljudi dobre volje, uspeli da nabavimo još dva robota. Specifičnost takmičenja je u tome što postoje tri zadatka, pa je mnogo lakše kada imate tri robota i tri zadatka, svaki se priprema za svoj zadatak. Jedan zadatak se odnosio na crtanje i bio je direktno vezan za smer mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje, drugi je uključivao dodavanje prepreka i lavirint, a treći prenošenje predmeta različitih boja u magacinski prostor sa preprekama. U jednom trenutku naši učenici bili su prvaci na Republičkom takmičenju, a prošle godine osvojili su drugo mesto. U školi postoji prostor u kojem se mogu pripremati u okviru vannastavnih aktivnosti, a nastavnici su već uključili učenike u pripreme za novo takmičenje – kaže Bojan Minović, direktor Prve tehničke škole.