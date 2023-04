Prva starleta Kraljevine Jugoslavije – „Lela fatalna“ Šimona A. Đarmatija (DARIVANJE)

„Ono što se često govori da ’teme traže pisce’, desilo se i ovoga puta. Posle veoma lepog prijema knjige ’Baba Anujka – banatska veštica’, pripremio sam rukopis o beogradskim vračarama. Urednik te knjige je insistirao da u rukopisu navedem imena nekih poznatih ličnosti koje su koristile usluge vračara. Naravno, to nije bio nimalo lak zadatak. Bez provere, može se zapravo za svaku ličnost navesti da je koristila usluge vračara. U tom pogledu su same vračare razvile svojevrstan marketing tvrdeći da su upravo njihove usluge koristile poznate ličnosti. Tako sam kod tri različite vračare naišao da ih je posećivala Jelisaveta Lela Salević. To je bilo sasvim dovoljno da se pojavi iskra koja će zapaliti istraživačku vatru u kojoj sam nekoliko meseci zaista goreo“, kaže Đarmati.

„Knjiga ’Lela fatalna’ je uzbudljiva priča o jednoj mladoj devojci koja je došla u Beograd iz Ivanjice i koja je za kratko vreme uspela da uzburka krv muškaraca različite dobi i izazove zavist ženske populacije. Ona je bila tema zasedanja Narodne skupštine. Njena sudbina vezana je i za ’Gospođu ministarku’ Branislava Nušića. Lepa Lela Salević, glavna junakinje knjige, kako je to napisao Vasa Pavković, za neke će biti samo spretna femme fatale, a za druge uzbudljiva metafora ženske sudbine u patrijarhalnom svetu prve Jugoslavije.

„Vratila se baba Anujka. Mlađa, lepša, zavodljivija, ali isto tako fatalna. Zove se Lela. Ako ste dovoljno hrabri, željni izazova, lepote i uzbuđenja, Lela čeka na vas u svim Laguninim knjižarama. Svratite da je upoznate. Nećete se pokajati. A možda i hoćete…“, izjavio je autor.