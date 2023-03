Prva prolećna pobeda fudbalera Trayala

U 23. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala danas su savladali na domaćem terenu trećeplasirani Grafičar – 2:1 i upisali prvu prolećnu pobedu. Strelci za Gumare su bili Stefan Golubović u 39. i Filip Sredojević u 46. minutu.

U zanimljivoj utakmici prvi su do vođstva stigli gosti, već u 10. minutu, ali to nije demoralisalo Kruševljane. Ofanziva je urodila plodom u 39. minutu, kada je Golubović posle lepo izgrađene akcije izjednačio. Do kraja prvog poluvremena mogli su domaći do preokreta, ali u finišu Pavlović nije realizovao zicer. Pobedu je „potpisao“ Sredojević, posle kornera, odmah po povratku na teren u nastavku. Bilo je do kraja šansi i za ubedljiviji trijumf, ali mreže su mirovale.

Gumari su trenutno deveti sa 29 bodova, a u sledećem kolu gostuju kod Slobode u Užicu.