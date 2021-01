Preostalo je još tačno mesec dana do nastavka prvenstva Super lige Srbije. Fudbaleri Napretka imaće još samo par dana odmora, jer im 8. januara predstoji uobičajena prozivka pred početak izbiljih priprema za nastavak sezone

Nedelju dana kasnije fudbalska ekspedicija će iz Kruševca krenuti u Antaliju, gde će dve nedelje trenirati i za to vreme odigrati pet kontrolnih mečeva.

Na taj put ekipa će poći sa novim šefom stručlnog štaba, pošto je Goran Stevanović objavio da sebe ne vidi u srpskom fudbalu, samim tim ni u Napretku.

– Imao je ugovor do leta, ali kako je izrazio želju da ode, Napredak mu je izašao u susret, jer niko nije nezamenljiv, pa ni on – rekla je PR FK Napredak Sanja Milutinović, podsećajući da 11. januara počoinje i novi prelazni rok koji bi trebao da donese i promene u igračkom kadru.

Promocija novog trenera biće najverovatnije 11. janura i na toj poziciji je već viđen Milan Đuričić Đumi, koji je bio šef struke Radničkog u Nišu, a u Partizanu pomoćnik Save Miloševića.

– Cilj je da u prolećnoj sezoni uspešniji, da se Klub stabilizuje, da se što pre izađe iz tzv. „crvene zone“ koja razdvaja potencijalne putnike u niži rang, da završimo što je moguće bolje i da od leta počnemo pripreme za neku nadamo se uspešniju sezonu, a cilj Napretka je uvek isti kao i cilj navijača – izlazak u Evropu – rekla je Sanja Milutinović.

Iz Antalije se fudbaleri Napretka vraćaju 29. januara, a nastavak sezone je 6. februara. Napredak se nakon 19 odigranih kola nalazi na 15. mestu Superlige Srbije sa 18 osvojenih bodova.

S.M.

Prozivka fudbalera Napretka posle Božića, ovih dana i promocija novog trenera

