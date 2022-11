Proveravamo da li fudbalska groznica “trese” Kruševac?                                    

Svetsko prvnestvo je počelo, a sutra, 24. novembra, od 20 časova, svoju prvu utakmicu igra reprezentacija Srbije. Protivnik je Brazil, a mi beležimo očekivanja, nade, prognoze sugrađana te pitamo gde će gledati pomenuti meč i kako se pripremaju.

-Mislim da imamo neke šanse da damo jedan ili dva gola. Zadovoljio bih se i nerešenim rezultatom. Mislim da možemo da stignemo do četvrtine finala ili do polufinala. Još ne znam gde ću da gledam utakmicu i s kim. Verovatno sa drugarima, ali videćemo da li će to biti kod kuće ili u nekom kafiću – kaže Ivan Vasić (18 ).

Sugrađanin Lj.B. (72) utakmice uglavnom gleda u društvu. Siguran je da će Srbija proći grupu, a možda “doguramo do trećeg mesta na svetu”.

Pored pozitivnih stavova, čuli smo i pesimistične ili možda realnije.

Naviknut na dosadašnje loše rezultate reprezentacije, I.M. (38) se pita šta uopšte da igramo sa Brazilom:

–Protiv onakvih krilnih igrača, a mi sa trojicom u odbrani. To nikad nije bilo. Protiv Brazila da igraš sa ovim našim “sporaćima” pozadi. Sad nam je odbrana najgora, sredina tu i tamo, a napad, ne mogu da grešim dušu, vrhunski. Tu da se izvuče nerešeno i da se dobiju Švajcarci, ali i oni su možda jači od nas, tvrda ekipa. Što se tiče Kameruna, i tu mislim da neće biti lako, jer pripadaju afričkim ekipama, a oni su poznati po kondiciji i dobrom trčanju.

On utakmice uglavno prati u kladionicama, a za tu utakmicu će, kako kaže biti verovatno sa nekim društvom u kafiću.

-Postoji mogućnost ćak da odem i do sela, pa da sa drugarima pogledam tamo. Videćemo –dodaje I.M.

Sugrađanin N.G. (29) je svestan da nemamo mnogo šansi protiv Brazila, ali se, ipak, nada čudu.

–Nemamo šanse protiv Brazila, ali možda iznenadimo kao Saudijska Arabija Argentinu.

Da je fudbal najvažnija sporedna stvar kod naših sugrađana, potvrđuje i mišljenje sugrađanke N.M. (51), koja inče ne prati sport, ali kad igra reprezentacija, onda pogleda utakmicu sa mužem, obavezno:

-Nekako se oseća da te utakmice imaju veliki značaj. Gledamo kod kuće, u porodičnoj atmosferi.

Utakmicu protiv Brazila će B. B. (46) da gleda sa zetom, u kućnoj varijanti:

–Bilo je priče da se organizujem sa kolegama sa posla, nego verovatno treba i da se rezerviše mesto u lokalu i onda sam odustao.

Mlađe generacije uglavnom će pratiti prvu utakmicu Srbije na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u Kataru, u nekom od kruševačkih kafića, što zbog boljeg osećaja zajedništva, što zbog slobodnog vremena na raspolaganju.

–Volim da gledam fudbal, sa drugarima iz odeljenja ću verovatno u kafiću negde da gledam. Verujem u pobedu Srbije, bez obzira što Neimar i druge zvezde igraju za Brazil. Mi imamo Mitrovića i Vlahovića u napadu, verujem u pobedu – poručio je S. V. (17).

V.M.